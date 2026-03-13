Sernac emite alerta de seguridad por vehículo de transporte: Presenta posible falla que puede provocar incendio

13 mar. 2026 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

El día de ayer, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió una alerta de seguridad por un vehículo de transporte que presenta una posible falla en una de sus piezas y podría provocar un incendio.

A pesar de que aún no se reportan incidentes, desde la empresa indicaron que deben ser devueltos para tener una inspección, evaluación, verificación y eventual sustitución de la parte que puede causar un grave accidente.

¿Cuál es el vehículo que presenta la falla?

SERNAC detalló que desde Stellantis Chile S.A se emitió la alerta de seguridad para los vehículos de la marca Opel, específicamente en el modelo Combo y que fueron comercializados en Chile durante el mes de marzo de 2026.

En concreto, detallan que se detectó un posible defecto, puntualmente "una falta de conformidad en la unión de la tubería de alta presión de combustible con la rampa de inyección común, lo que podría producir fugas de combustible hacia la zona del sistema de escape".

Las instrucciones para quienes tengan el vehículo con N.° de chasis W0VEDYHT7TJ512608 son las siguientes:

Verificar si su vehículo se encuentra en el listado VIN o número de chasis adjunto. De ser el caso, comunicarse a través de los puntos de contacto señalados y agendar cita para ejecutar la campaña.

Los puntos de contacto de la empresa son a través del call center (800 380 219) y el correo electrónico (contactoopelcl@latam.stellantis.com).

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