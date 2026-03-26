Sernac emite alerta de seguridad para más de 13 mil autos por graves desperfectos: Estos son los modelos involucrados

26 mar. 2026 - 14:34 hrs.

¿Qué pasó?

A través de su sitio web, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para más de 13 mil vehículos de la marca Ford por graves desperfectos detectados por la empresa.

El ente fiscalizador informó que se trata de cuatro modelos de la marca que podrían presentar las fallas, y que han sido comercializados entre el 2021 y el 2026, y que actualmente hay más de 12 mil en manos de consumidores.

¿Cuáles son los modelos y las fallas que pueden presentar?

En concreto, se trata de las versiones Expedition, F-150, Maverick y Explorer las que son parte de la alerta de seguridad emitida, pero que, según Ford, aún no han registrado accidentes.

Para los modelos Expedition, F-150 y Maverick, comercializados entre el 2021 y el 2026, el posible defecto que pueden presentar es que, al momento de que se acople un remolque, este podría presentar fallas en las luces de freno y señales de giro, incluso se podría presentar el mensaje de alerta en el tablero "fallo del módulo de freno del remolque".

Lo anterior, según explica Sernac, puede aumentar el riesgo de un accidente mientras se está conduciendo el vehículo.

Imágenes referenciales de los modelos Expedition, F-150 y Maverick de Ford que podrían presentar fallas. / Sernac.

En el caso de la versión Explorer de Ford, comercializada entre el 2024 y el 2026, el problema se puede dar en el módulo de control de los faros delanteros, porque, según se detalla en la alerta, podría estar calibrado de manera incorrecta, causando que la luz del faro delantero derecho gire en una dirección contraria a la normal y causando deslumbramiento a otros usuarios en carretera, aumentando el riesgo de accidente.

Imagen referencial del modelo Explorer de Ford que podría presentar fallas. / Sernac.

A pesar de que a la fecha no se han reportado incidentes, Sernac ordenó a los consumidores revisar sus vehículos con el número de VIN de cada uno. Para los modelos Expedition, F-150 y Maverick, haz clic aquí para revisar, y para la versión Explorer, revisa los detalles acá.

Además, dieron los siguientes puntos de contacto e información para los consumidores:

Teléfono / Call Center: 800 470 408.

Correo electrónico: acfordcl@ford.com

Sitio web: www.ford.cl

Sucursales: https://www.ford.cl/herramientas/concesionarios/

Centro de atención al Cliente: https://www.ford.cl/acerca/contacto/

Consulta de alertas de seguridad: https://www.ford.cl/support/recalls/

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