SERNAC emite alerta de seguridad por falla en vehículos de conocida marca japonesa ante riesgo de "accidentes y lesiones"

09 abr. 2026 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha emitido una alerta de seguridad de carácter relevante para los propietarios de vehículos de la marca Honda en Chile luego de recibir la notificación oficial por parte de Honda Motor de Chile S.A.

El organismo fiscalizador detalló una irregularidad detectada en uno de los modelos más populares de la firma japonesa, el cual requiere la atención inmediata de los consumidores, para garantizar los estándares de seguridad y cumplimiento normativo vigentes en el país.

El modelo de vehículo que presenta la anomalía advertida por el SERNAC corresponde a unidades fabricadas en Estados Unidos, y que fueron comercializadas en Chile durante el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025.

Según la información entregada por la empresa al SERNAC, se estima que existen aproximadamente 84 unidades afectadas que ya se encuentran en manos de consumidores finales.

¿Cuál es el modelo de Honda que presenta fallas?

La alerta de seguridad, identificada bajo el código de campaña 26072V01, se centra específicamente en el modelo Honda CR-V. Este vehículo, perteneciente a la categoría de SUV (vehículos deportivos utilitarios), ha sido uno de los pilares de la marca en el mercado local debido a su versatilidad y equipamiento.

Aunque la cifra de unidades afectadas parece reducida en comparación con otros llamados a revisión masivos, la gravedad radica en que el defecto afecta directamente a los elementos de seguridad pasiva del automóvil, componentes críticos en caso de siniestros viales.

Detalles del defecto detectado en el Honda CR-V

A diferencia de las fallas mecánicas o eléctricas convencionales, este desperfecto es de naturaleza informativa, pero con implicancias reglamentarias y de seguridad. El problema consiste en la omisión de la palabra "AIRBAG" en el etiquetado obligatorio del cinturón de seguridad de los asientos delanteros.

Estas etiquetas no son meramente decorativas, cumplen la función de advertir al usuario y a los servicios de emergencia sobre la presencia de sistemas de retención suplementarios (bolsas de aire) que interactúan con el cinturón.

La ausencia de esta señalización impide que el vehículo alcance los estándares de información exigidos para su homologación y, en términos prácticos, podría generar una falta de advertencia sobre los riesgos asociados a la manipulación incorrecta de dichos componentes o a la posición del pasajero respecto al dispositivo de seguridad.

Honda CR-V 2025

Riesgo de accidentes

El SERNAC ha sido enfático en que esta omisión eleva el riesgo de accidentes y lesiones, no obstante, hasta el momento, Honda Motor de Chile S.A. ha informado que no se han registrado siniestros ni personas lesionadas derivados de esta condición específica en el territorio nacional.

Como medida correctiva, la empresa ha dispuesto un proceso de inspección, evaluación y, de ser necesario, la sustitución completa del cinturón de seguridad que presente el error en la etiqueta.

Este procedimiento es de carácter totalmente gratuito para el dueño del vehículo, tal como lo estipula la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, y se estima que el tiempo de reparación en el taller es de aproximadamente medio día.

Recomendaciones para los propietarios

Desde el Servicio Nacional del Consumidor recomiendan a todos los dueños de un Honda CR-V adquirido entre 2023 y 2025 seguir los siguientes pasos de manera proactiva:

Verificación del VIN: Los usuarios deben ingresar al sitio oficial de la marca o acudir a los canales de consulta del SERNAC para verificar si el número de chasis (VIN) de su vehículo se encuentra dentro del listado de unidades afectadas.

Los usuarios deben ingresar al sitio oficial de la marca o acudir a los canales de consulta del SERNAC para verificar si el número de chasis (VIN) de su vehículo se encuentra dentro del listado de unidades afectadas. Contacto con la empresa: En caso de confirmar que el auto está sujeto a la campaña, se debe contactar a Honda a través del correo electrónico contacto.autos@honda.cl o llamar al Call Center (600 821 0021) para agendar una cita.

En caso de confirmar que el auto está sujeto a la campaña, se debe contactar a Honda a través del correo electrónico contacto.autos@honda.cl o llamar al Call Center (600 821 0021) para agendar una cita. Asistencia al concesionario: Una vez agendada la visita, es fundamental acudir al concesionario autorizado de su elección para que se realice el reemplazo de la pieza sin costo alguno.

Para mayor información y acceder al listado de vehículos afectados, ingresa al siguiente enlace.

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