"Todavía estoy procesando toda la emoción": El inesperado anuncio de Savka Pollak que sorprendió a sus seguidores

04 may. 2026 - 15:19 hrs.

Savka Pollak sorprendió a sus seguidores y a todo el mundo del espectáculo tras compartir una importante noticia personal a través de redes sociales.

La comunicadora publicó un video en el que adelantó que tenía algo relevante que contar: "Voy a contar el medio notición para mí. Hay noticias que llegan de imprevisto y vienen a cambiarlo todo", expresó en su mensaje.

El anuncio que emocionó a sus seguidores

La exfigura de televisión comentó en el video: "Hoy les quiero compartir una de las noticias más importantes de mi vida: ¡Voy a ser abuela!".

"Yo intuía algo, sabía que podía venir pronto, sin embargo, igual me sorprendí. Al igual que cuando fui madre, me pregunté: '¿Y ahora qué hago?'", confesó.

Savka tendrá su primer nieto gracias a su hijo Max, quien junto a su pareja Alicia están esperando a su primer hijo, un niño que llevará por nombre Thiago.

"Estoy en shock": La reacción de Savka Pollak

Pollak también compartió la profunda emoción que le generó este nuevo proceso familiar, asegurando que aún está asimilando lo ocurrido. "Todavía estoy procesando toda la emoción", afirmó, agregando que se trata de un momento que le hace reflexionar sobre el paso del tiempo y la vida.

Además, adelantó que ya comenzó a prepararse para la llegada de su nieto, incluso tejiendo una mantita para el bebé.

Según detalló, el nacimiento está previsto en Estados Unidos, por lo que viajará en junio para acompañar a su familia en esta nueva etapa en su vida.

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