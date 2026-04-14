Alertan por presunto delito de usura a tres aplicaciones que ofrecen créditos

14 abr. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de usura contra tres aplicaciones que ofrecían créditos rápidos a través de internet.

Estas plataformas, identificadas como "APP Luca Dinero", "APP Nexcash" y "APP Luka Rápida", operaban sin estar reguladas por la autoridad, lo que representa un riesgo significativo para los usuarios.

Según informó la CMF, estas aplicaciones podían ser descargadas tanto desde Google Play como desde distintos portales web, lo que facilitaba su acceso a un amplio número de personas.

Se les acusa de cobros usureros

Su principal estrategia consistía en ofrecer préstamos de fácil aprobación, muchas veces dirigidos a usuarios sin historial crediticio, lo que las hacía especialmente atractivas.

Sin embargo, detrás de esta aparente facilidad se escondían prácticas abusivas, como el cobro de intereses excesivamente altos, considerados usureros.

Frente a esta situación, la CMF hizo un llamado a la ciudadanía a informarse antes de contratar productos financieros y a verificar si las entidades están debidamente reguladas.

Para ello, el organismo dispone de herramientas como su sitio de alertas de fraude, donde los usuarios pueden revisar información sobre empresas no autorizadas.