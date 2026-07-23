Nicaragua avanza en reforma para impedir que la oposición participe en elecciones: Proyecto se votará en agosto

23 jul. 2026 - 01:40 hrs.

¿Qué pasó?

Nicaragua comenzó la tramitación de una reforma impulsada por el presidente Daniel Ortega para impedir que los partidos opositores compitan en futuras elecciones.

La iniciativa será votada durante la primera semana de agosto por la Asamblea Nacional y la autoridad electoral, ambas controladas por el oficialismo.

La copresidenta Rosario Murillo afirmó que los cambios buscan evitar comicios "orientados por Estados Unidos".

Opositores podrían no participar en elecciones

"Ese es el tipo de elecciones que no volverán jamás", sostuvo, agregando que el país tendrá "elecciones propias (...), de nuestro pueblo bendito, diseñadas, organizadas desde nuestra soberanía nacional, desde nuestra dignidad, comentó.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, explicó que las reformas apuntan a "no dejar ni un resquicio" para que no se "pueda meter la manipulación terrible de los imperios y sus lacayos", confirmando que la votación se realizará a comienzos de agosto.

La propuesta surge luego de que Ortega descartara el domingo pasado la realización de elecciones en las que participen sus adversarios políticos, a quienes calificó de "vendepatrias" al servicio de Estados Unidos durante el acto por el 47.º aniversario de la revolución sandinista.

El anuncio provocó críticas de gobiernos y organismos internacionales. Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua, advirtió que no permanecerá de "brazos cruzados" frente a los planes de la "dictadura" y recordó las restricciones de visa que mantiene contra numerosos funcionarios del país.

EEUU en contra de la reforma

A estas críticas se sumó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien denunció una "erosión constante del Estado de derecho" en Nicaragua.

La iniciativa también fue rechazada por movimientos opositores nicaragüenses en el exilio, que esperaban que la presión internacional permitiera avanzar hacia elecciones libres.

En un comunicado señalaron que la reforma busca "consolidar un régimen autoritario, permanente y dinástico" y advirtieron que la medida "profundizaría el exilio y la migración".

Los grupos opositores insistieron en que la vía electoral sigue siendo la única alternativa para superar la crisis política que enfrenta Nicaragua.