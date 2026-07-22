Duro revés para el Gobierno: Senado aplaza votación de la megarreforma por falta de un voto

22 jul. 2026 - 21:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Sala del Senado suspendió este miércoles la sesión especial que estaba convocada para votar el informe de la Comisión Mixta sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como la megarreforma.

La decisión se tomó luego de que el Gobierno retirara la urgencia de discusión inmediata que había ingresado horas antes, tras detectar que no contaba con los apoyos necesarios para aprobar la norma.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, explicó que la votación probablemente se traslade a después de la semana distrital. "Están los votos, pero no están acá", señaló el ministro, refiriéndose a la ausencia en la Sala del senador Enrique Van Rysselberghe, de la UDI.

El voto que faltó

La solicitud de suspensión partió del comité de la UDI, que pidió posponer tanto la sesión como la votación del informe. El proyecto requería 26 votos para su aprobación, y de acuerdo con los cálculos del propio Ejecutivo, al Gobierno le faltaba justamente uno para alcanzar esa cifra, lo que llevó a no someter la iniciativa a votación durante la jornada.

De haberse votado el informe ese mismo día, la iniciativa se habría rechazado. Ese escenario habría dejado a los municipios sin la compensación por la exención del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años beneficiados por la ley, un punto que hasta entonces permanecía en discrepancia entre ambas cámaras.

El senador Javier Macaya llamó a la cordura durante la discusión y advirtió sobre el riesgo de que las municipalidades quedaran sin esa compensación si el informe era rechazado.

Minutos antes de la suspensión, desde el Ministerio de Hacienda habían planteado que lo prioritario era despachar la iniciativa. La cartera consideraba grave que se afectara el calendario legislativo, ya que sin la aprobación del informe de la Comisión Mixta no es posible tramitar el veto presidencial.

La instancia mixta ya había resuelto, por mayoría, el único artículo que permanecía en discrepancia, aprobando la propuesta del Ejecutivo para establecer un mecanismo de compensación a los municipios.

La nueva fecha para retomar la discusión quedó fijada para después del receso distrital. El ministro Alvarado adelantó que la sesión se reagendaría para la primera semana de agosto, salvo que el Senado convoque a una sesión extraordinaria durante ese período.

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