Ruminot aclara que entrevista de Mara Sedini no fue "una buena idea" y que no tuvo "ninguna dificultad" con ella en el Gobierno

22 jul. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, conversó en la mañana de este miércoles con Radio Infinita, en donde reaccionó a los dichos de la exvocera de Gobierno, Mara Sedini, quien en Sin Filtros entregó detalles de su breve paso por La Moneda.

La exministra reveló algunos roces que tuvo con personas al interior del Ejecutivo y puntualizó en un episodio que vivió con una de las tres personas "más poderosas" del Gobierno, según su propio relato.

"Este es el Gobierno de los fomes. Nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome", fueron las palabras que esta autoridad le habría dicho a ella, siendo uno de los momentos más álgidos que vivió.

¿Qué dijo el ministro Ruminot?

Consultado por los dichos de Sedini, Ruminot aseguró haber tenido una "relación muy cordial" con ella y dijo que "yo creo simplemente que uno, cuando acepta estos cargos ministeriales, sabe que estos cargos duran hasta que cuente con la confianza del Presidente de la República".

"Esto es así, y si uno sabe que es así, uno tiene que atenerse a ello", recalcó la autoridad.

🎙️#AhoraEsCuando | Ministro José García Ruminot cuestiona entrevista de exvocera Mara Sedini:



"Estos cargos ministeriales duran hasta que uno cuente con la confianza del presidente de la República, uno sabe que esto es así. Punto". pic.twitter.com/9zblbJKwqO — Radio Infinita (@InfinitaFM) July 22, 2026

Por otra parte, hizo hincapié en el cuestionamiento a los funcionarios de Gobierno por parte de la exvocera: "Yo creo que no es una buena idea, no he visto en detalle las declaraciones, pero nosotros sabemos que cuando ingresamos, el Gobierno, por distintas razones, a veces ni siquiera es por una mala evaluación, a veces es porque se pueden incorporar nuevas fuerzas políticas, por distintas razones, no tienen necesariamente que ver con una mala evaluación...", sostuvo.

"A uno le pueden pedir el cargo y uno puede dejar de cumplir la labor ministerial que está cumpliendo, es parte de lo que uno sabe cuando asume estos desafíos", remarcó.

Por último, habló acerca de su relación laboral con Sedini cuando ella todavía era ministra, afirmando que "yo tuve con ella una relación muy cordial, de colaboración mutua, ninguna dificultad".

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