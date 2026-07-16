Megabuque busca ser la ciudad flotante más grande del mundo: Los detalles del proyecto que beneficiaría a 80 mil personas

16 jul. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

La idea de vivir en una ciudad que navegue de forma permanente por los océanos parece sacada de una película. Sin embargo, ese es precisamente el objetivo de Freedom Ship, un ambicioso proyecto que busca construir un megabuque capaz de albergar a unas 80.000 personas entre residentes, visitantes y trabajadores mientras recorre el planeta sin detenerse.

La iniciativa fue presentada a fines de la década de 1990 por la empresa Freedom Cruise Line International.

Cómo sería Freedom Ship, la ciudad flotante más grande del mundo

Más que un barco, sus creadores lo conciben como una auténtica ciudad flotante. De concretarse, mediría más de 1,6 kilómetros de largo, cerca de 244 metros de ancho y tendría un peso estimado de 2,3 millones de toneladas.

De acuerdo con Freedom Ship, sus dimensiones superarían ampliamente las de los cruceros más grandes que actualmente navegan por el mundo, como el Icon of the Seas y el Star of the Seas. El diseño contempla 30 cubiertas destinadas a viviendas, comercios, servicios públicos y espacios recreativos.

La capacidad proyectada permitiría alojar de manera permanente a unas 50.000 personas. A ellas se sumarían 10.000 visitantes temporales y cerca de 20.000 trabajadores encargados de la operación y el mantenimiento de la gigantesca estructura.

Freedom Ship

La inversión multimillonaria detrás del proyecto

Construir una estructura de estas características requeriría una inversión cercana a los 13.870 millones de euros. Según sus desarrolladores, una vez asegurado el financiamiento, las obras podrían completarse en aproximadamente cuatro años.

Aunque el proyecto aún no tiene una fecha definida para comenzar, sus impulsores aseguran que fue diseñado para operar de forma permanente en aguas internacionales, funcionando como una comunidad autosuficiente con capacidad para sostener una población similar a la de una ciudad de tamaño medio.

Freedom Ship

Los servicios que ofrecería la ciudad flotante

Entre las instalaciones previstas destacan un estadio con capacidad para 15.000 espectadores, dos museos, una sala sinfónica, un centro de congresos y un parque acuático.

También contaría con hospitales, bancos, supermercados, mercados gastronómicos de dos plantas, comercios y diversos espacios de entretenimiento para residentes y turistas.

Las familias tendrían acceso a establecimientos educacionales que ofrecerían formación desde los primeros niveles escolares hasta estudios universitarios, permitiendo desarrollar una vida estable sin necesidad de abandonar la ciudad flotante.

El proyecto también contempla más de 24 kilómetros de paseos peatonales, amplias áreas verdes, un sistema de transporte interno mediante tranvías y ocho helipuertos para mejorar la conectividad.

Freedom Ship

Cómo recorrería los océanos

Los desarrolladores estiman que Freedom Ship podría completar una vuelta al mundo aproximadamente cada dos años, navegando de manera continua a una velocidad cercana a los siete nudos.

Debido a sus enormes dimensiones, la estructura no podría operar en la mayoría de los puertos existentes. Por ello, permanecería principalmente en aguas internacionales y los visitantes accederían mediante ferris que zarparían desde ciudades costeras cercanas a su ruta.

El mantenimiento tampoco dependería de un puerto base. De acuerdo con el proyecto, las labores de reparación, ampliación y acondicionamiento podrían realizarse en alta mar, incluso mientras parte de sus habitantes ya reside en la estructura.

Freedom Ship

Por ahora, Freedom Ship continúa siendo un proyecto a futuro. Sin una fecha confirmada para el inicio de su construcción, sigue figurando entre los proyectos navales más ambiciosos jamás concebidos.