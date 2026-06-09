Barron Trump sorprende con negocio de bebida energética elaborada con yerba mate: ¿Por qué causa polémica?

09 jun. 2026 - 19:50 hrs.

¿Qué pasó?

Barron Trump ya no es el niño que solía mantenerse en un estricto segundo plano, alejado de las cámaras y los micrófonos de la prensa internacional. A sus 20 años, el hijo menor del expresidente Donald Trump y Melania decidió que es el momento perfecto para integrarse oficialmente al millonario ecosistema de negocios de su familia.

Todo esto ocurre mientras continúa con su formación profesional en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. Su gran carta de presentación ante el mercado global es SOLLOS, una firma dedicada al rubro de las bebidas energéticas que rescata la esencia de la vida al aire libre.

El negocio de Barron Trump

Para este primer desafío corporativo, el joven se asoció con un equipo de cuatro emprendedores con el fin de desarrollar un producto diferenciador. La apuesta principal de la marca es una bebida elaborada a partir de yerba mate orgánica importada de Brasil, endulzada naturalmente con una mezcla de azúcar de caña, miel cruda y extracto de fruta del monje, todo matizado con toques de piña y coco.

La intención declarada por la compañía es transmitir la energía del "estilo de vida de Florida", un entorno muy ligado a la vida del joven. No obstante, las intenciones de la marca chocaron rápidamente con la realidad de los consumidores.

La polémica que envuelve al emprendimiento

El principal foco de discusión no ha sido el sabor de la bebida, sino el alto costo de su formato de comercialización. SOLLOS se vende a través de internet en la modalidad de pack cerrado de 12 latas por un valor de 39 dólares (aproximadamente 35.800 pesos chilenos).

Esta estructura de precios sitúa cada unidad individual por encima de los 3 dólares (cerca de 3.000 pesos chilenos), un rango significativamente superior al promedio de las bebidas energéticas tradicionales del mercado masivo.

El elevado costo del paquete no tardó en encender los debates en redes sociales y plataformas de consumo, donde algunos compradores calificaron la tarifa de "locura". A pesar de las quejas, la marca defiende la exclusividad del producto, cuya receta fue perfeccionada de forma obsesiva antes del lanzamiento.

Una imagen de la bebida energética / SOLLOS

La expansión del negocio de Barron Trump

A la par de las bebidas, el negocio de Barron Trump busca expandirse hacia el rubro textil y de accesorios, comercializando sudaderas, gorras y bolsas de playa isotérmicas cuyos precios también corresponden a una marca prémium.

La expectación por este y otros movimientos financieros del joven —quien también participa con sus hermanos mayores en el proyecto de criptomonedas World Liberty Financial— es alta, confirmando que el hijo menor del mandatario estadounidense ya no teme convertirse en el centro de la atención pública.

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