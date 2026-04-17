Entregan resultados del Subsidio de Arriendo 2025: Así puedes revisar

17 abr. 2026 - 15:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó este viernes 17 de abril los resultados del llamado regular 2025 al Subsidio de Arriendo, beneficio estatal que permite a familias complementar el pago mensual de una vivienda.

En total, 5.809 postulantes fueron seleccionados a nivel nacional, quienes accederán a un aporte económico que puede alcanzar hasta 170 UF en total (equivalente a 6 millones de pesos chilenos), entregado de manera mensual.

¿Dónde revisar los resultados?

Las personas que postularon pueden revisar si fueron seleccionadas ingresando al sitio web del Minvu (www.minvu.cl) utilizando su Clave Única.

¿En qué consiste el beneficio?

El subsidio 2025 permite arrendar viviendas en cualquier comuna del país, independiente del domicilio registrado por el postulante. Además, es compatible con futuras postulaciones a programas de vivienda definitiva, como subsidios de compra.

Cabe señalar que en este proceso no se incluyeron postulaciones de las regiones de Tarapacá y Valparaíso, debido a llamados especiales realizados durante 2025, enfocados en familias afectadas por situaciones específicas, como socavones e incendios.

En cuanto al monto del subsidio, varía según la región, con aportes que van desde 4,2 UF (aproximadamente $167.700) hasta 4,9 UF (cerca de $195.600) mensuales. Las familias beneficiadas deberán complementar el valor del arriendo con recursos propios.

¿Cuántas personas en Chile han accedido a subsidios?

Más de 300 mil familias de clase media han accedido a subsidios para comprar vivienda (DS1).

Más de 251 mil familias vulnerables han sido beneficiadas con programas como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49).

Solo en 2025, se entregaron más de 14 mil subsidios habitacionales para sectores medios en un proceso reciente.

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