Conductora está grave tras chocar contra una palmera en Viña del Mar: Le habrían lanzado un carro de supermercado

27 abr. 2026 - 09:57 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer quedó en estado grave luego de protagonizar un accidente de tránsito en Viña del Mar, región de Valparaíso, tras impactar el automóvil que conducía contra una palmera.

De acuerdo con información de Radio Bío Bío, la emergencia se registró la noche del domingo en la intersección de 1 Norte con Libertad, uno de los sectores más transitados de la comuna.

Intentó esquivar un carro de supermercado

Según los primeros antecedentes, el accidente se habría originado luego de que una persona en situación de calle lanzara un carro de supermercado hacia la calzada.

Ante esta inesperada situación, la conductora intentó esquivar el objeto, pero perdió el control del vehículo y terminó chocando de lleno contra una palmera ubicada en el lugar.

Trasladada a un recinto asistencial

Tras el fuerte impacto, acudieron al sitio del suceso dos unidades de Bomberos, además de personal del SAMU, Seguridad Municipal y funcionarios de Carabineros, quienes trabajaron en la atención de la emergencia.

Debido a la gravedad de sus lesiones, la mujer fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada hasta un recinto asistencial, donde permanece bajo atención médica.

Por ahora, las circunstancias exactas del hecho continúan siendo materia de investigación, mientras se busca esclarecer la responsabilidad de la persona que habría arrojado el carro de supermercado a la vía pública.