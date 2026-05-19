Investigan crimen a disparos en Maipú: Hombre fue baleado en la vía pública y perseguido hasta su domicilio

19 may. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga en el crimen con arma de fuego de un hombre de 40 años la madrugada de este martes en la vía pública de la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

La balacera ocurrió a eso de las 02:30 horas, en la intersección de las calles Europa con Del Ferrocarril, a pocas cuadras del domicilio de la víctima, quien era de nacionalidad chilena.

De acuerdo a información preliminar, el fallecido habría tenido un altercado con desconocidos en la esquina antes mencionada, lugar en donde recibió una cantidad indeterminada de disparos.

Posteriormente, corrió hasta su hogar para intentar protegerse. Sin embargo, se desplomó afuera de un block de departamentos. En ese lugar, los atacantes lo habrían ultimado.

Atacantes habrían perseguido a la víctima

El subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la PDI, detalló que, de acuerdo a los primeros antecedentes, "la víctima, a una distancia de dos o tres pasajes del lugar donde se encuentra fallecida, habrían tenido un altercado con dos sujetos".

La autoridad agregó que los atacantes "realizaron diversos disparos" en ese lugar. El afectado "al darse a la fuga (hacia su domicilio), es perseguido por estos sujetos, no logrando llegar a este, quedando tendido en su acceso", agregó.

Por su parte, la fiscal ECOH, Denisse Valenzuela, detalló que en el sitio del suceso existe evidencia balística. "Al menos cinco (disparos) y también hay huellas de rastros de sangre de la persona", indicó.

Según la persecutora, la evidencia "nos hace expresar que efectivamente la víctima huyó herida y llegó al lugar en donde fue ultimada, ya que en el lugar donde está el cuerpo hay evidencia balística también".