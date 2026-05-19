Anuncian corte de agua por hasta 12 horas en comunas de la RM: Revisa horarios y sectores afectados

19 may. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas informó que este martes 19 de mayo se realizarán cortes programados de agua en cuatro comunas de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención en la red.

De acuerdo con la sanitaria, las labores podrían extenderse por varias horas debido al cambio de válvulas en el sistema de suministro, mantención o renovación de redes.

La empresa precisó que los cortes no afectarán a la totalidad de las comunas involucradas, sino que se concentrarán en sectores específicos que fueron detallados a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Huechuraba

El corte se realizará desde las 15:00 horas del lunes 18 hasta las 06:00 horas del martes 19 de mayo.

Aguas Andinas

La interrupción del suministro está programada desde las 15:00 horas del martes 19 de mayo hasta las 23:00 horas de la misma jornada.

Aguas Andinas

Buin

Un corte de agua programado por "cambio de válvula" iniciará desde las 15:00 horas del martes 19 hasta las 03:00 horas del miércoles 20 de mayo.

Aguas Andinas

El corte se realizará desde las 15:00 horas hasta las 18:00 horas durante el martes 19 de mayo.

Aguas Andinas

Aguas Andinas recomendó a los vecinos de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación para enfrentar la suspensión temporal del servicio.

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