Guardia es herido de bala por un "mechero" en centro comercial de Cerrillos: Video muestra el momento exacto del ataque

28 mar. 2026 - 21:10 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, un guardia de seguridad resultó herido de bala luego de que un delincuente le disparara en las afueras del Mallplaza Oeste de la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.

Guardia herido de bala en Mallplaza Oeste

De acuerdo al periodista de Meganoticias, Carlos Jara, el ataque se produjo en la entrada de Américo Vespucio, en donde un "mechero" —que había sido descubierto por el personal de seguridad— sacó un arma de fuego y disparó en contra de uno de los guardias.

La información preliminar de Carabineros indica que la víctima resultó "lesionado en el muslo de la pierna derecha y por un roce de disparo en la espalda", explicando que "una banda de mecheros le dispararon al ver su presencia".

El guardia de seguridad "fue trasladado por ambulancia a la ACHS", mientras que personal de la policía uniformada "se encuentra realizando las diligencias en el lugar".

Video capta momento exacto del ataque

Meganoticias accedió a un video del momento exacto del ataque, en el cual se aprecia que el delincuente disparó en al menos tres ocasiones en contra del guardia, quien fue la única persona herida en este hecho.

Sin embargo, la situación podría haber pasado a mayores, ya que la balacera ocurrió justo en la salida del mall que da a un paradero del transporte público y en una zona cercana a un área de juegos infantiles del centro comercial.

El mayor Hugo Araneda, de la 34° Comisaría Vista Alegre, explicó que afortunadamente el mall estaba en su proceso de cierre, lo que evitó una evacuación y que se registraran más personas heridas.

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