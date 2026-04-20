Millonario robo a casa en Peñalolén: Roban especies avaluadas en $250 millones

20 abr. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Alrededor de la medianoche se accionó un procedimiento policial en el sector de Las Pircas, en la comuna de Peñalolén, luego de que se reportara un robo dentro de una casa en el condominio Jardín de las Pircas.

De acuerdo a los antecedentes, un grupo de individuos intentó acceder a varias casas del condominio, logrando finalmente ingresar a una de ellas mediante el método de escalamiento.

Desde el inmueble sustrajeron diversas especies avaluadas en aproximadamente 250 millones de pesos, para luego darse a la fuga.

Investigación en desarrollo

El caso quedó en manos de la Fiscalía Oriente, encargando la investigación a la Brigada Investigadora de Robos e Indagatorias Criminales de la Policia de Investigaciones (PDI), que se encuentra realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Según reportes preliminares habrían participado tres delincuentes en el hecho. Actualmente, se están desarrollando peritajes para establecer las rutas de escape utilizadas por los individuos tras huir del lugar.

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