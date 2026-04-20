Investigan homicidio en Santiago Centro: Hombre de 28 años resulta apuñalado por su pareja

20 abr. 2026 - 06:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento se desarrolla en el sector de San Diego de la comuna de Santiago Centro, luego de que se reportara una altercado al interior de un departamento que culminó con un hombre apuñalado.

De acuerdo a los antecedentes entregados por un testigo presencial que arrendaba una pieza en el inmueble, la pareja que habitaba el departamento se encontraba en medio de una discusión que escaló, momento en que la mujer habría atacado a su conviviente con un objeto cortopunzante.

El herido es un ciudadano venezolano de 28 años y se reportó que la mujer se dio a la fuga.

Cámaras del edificio registraron parte de los hechos

Las cámaras de seguridad del edificio captaron el momento en que el hombre salió herido del departamento, desplazándose por el pasillo tras la agresión.

El hecho es materia de investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque y determinar las responsabilidades en torno al suceso.

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