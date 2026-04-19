Lo asaltaron falsos PDI en su casa y denunció, pero terminó detenido por contrabando de cigarros

19 abr. 2026 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Cerrillos de la PDI detuvo a cuatro personas en la comuna de Estación Central, luego de que tres sujetos que se hicieron pasar por detectives de la institución asaltaran una vivienda.

Afortunadamente, los verdaderos policías se encontraban en las cercanías del departamento asaltado, por lo que rápidamente detuvieron a los tres ladrones. Sin embargo, las cosas no marcharon del todo bien para la víctima, ya que también fue detenida al descubrirse que contrabandeaba cigarrillos.

PDI detiene a víctima y victimarios de asalto

El subprefecto Mauricio Fuentes, jefe de la Bicrim Cerrillos, explicó que el "robo con violencia" ocurrió en un edificio de la calle Conde del Maule, de la denominada "Pequeña Caracas", en donde los antisociales que se hicieron pasar por detectives ingresaron al departamento de la víctima.

Sin embargo, en otro edificio del sector justo se encontraba personal de la Bicrim, quienes se percataron de la situación: "Producto de la flagrancia, los detectives actuaron, logrando la detención inicialmente de dos de estos sujetos, quienes al ser reducidos portaban un arma de fuego".

"Posteriormente, se logró la detención de un tercer imputado vinculado al delito, quien fue detenido en las calles próximas al lugar donde se cometió el hecho delictual. Siendo detenido también portando un arma de fuego", agregó.

El subprefecto también detalló que "este tercer detenido hizo uso de esta arma, impactando a través de dos proyectiles balísticos a una de las víctimas del delito de robo con violencia".

En la vivienda asaltada se guardaban cigarros de contrabando y dinero en efectivo, por lo que, tras una coordinación con el Ministerio Público, se hizo ingreso al inmueble "donde se incautaron más de 100 cajas de cigarrillos que estaban acopiadas para ser comercializadas y distribuidas".

A raíz de esta situación, la PDI informó que también "se detuvo a la persona que tenía los cigarrillos de contrabando", los cuales eran de origen paraguayo y se comercializarían en la misma comuna de Estación Central.

Finalmente, el fiscal Sergio Ortiz informó que los asaltantes quedaron en prisión preventiva, ya que el tribunal consideró que "la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad" tras ser formalizados por los delitos de "robo con intimidación y porte de arma de fuego".

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