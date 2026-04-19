Joven pescador deportivo falleció en la comuna de La Higuera tras ser arrastrado por el mar

19 abr. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un lamentable hecho ocurrió en la playa Los Choros, perteneciente a la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, debido a que el sábado pasado se reportó que un joven pescador deportivo fue arrastrado por el mar.

Este domingo, se informó que una embarcación logró rescatar el cuerpo del deportista para posteriormente ser entregado a sus familiares.

Municipalidad de La Higuera se refiere a fallecimiento de joven pescador

La Municipalidad de La Higuera emitió un comunicado para referirse a la situación, señalando que "lamentamos profundamente el fallecimiento de un joven de la comuna de La Serena, ocurrido en nuestras costas en el sector de Playa Los Choros. Este trágico hecho enluta no solo a su familia y seres queridos, sino también a toda nuestra comunidad".

"Agradecemos sinceramente la rápida y comprometida acción de los pescadores de Punta de Choros, Chungungo y toda la comuna, junto al trabajo incansable de ambas compañías de Bomberos de La Higuera y el personal de la Armada de Chile, quienes desplegaron todos sus esfuerzos para dar con el paradero del malogrado pescador deportivo", agregaron.

Luego, el municipio recalcó que "continuaremos colaborando en todo lo necesario, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad".

"Enviamos nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, esperando que encuentren consuelo y fortaleza en este difícil y doloroso momento", concluyó la Municipalidad de La Higuera.

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