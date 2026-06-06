Así puedes simular cuánto recibirás por tu pensión

06 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Al momento de jubilarse, una de las grandes interrogantes es cuánto será el monto de la pensión que recibirá la persona y si esta le alcanzará para sus necesidades básicas. Por lo anterior, conocer el total a recibir es muy importante para anticiparse a cualquier gasto.

Es por esto que la Superintendencia de Pensiones (SP) ha desarrollado una plataforma que permite simular el monto de la pensión, según diferentes aspectos que el sistema considera, como la edad, el sexo, el ahorro previsional acumulado obligatorio, ahorro voluntario, cotizaciones y otros.

¿Cómo simular cuánto recibirás por tu pensión?

Para simular, debes ingresar al siguiente enlace (pincha aquí), escribir tu RUT y tu clave de AFP, que corresponde a la contraseña que utilizas para ingresar al sitio web de tu respectiva AFP. También puedes ingresar al sistema utilizando tu Clave Única.

Una vez dentro, la plataforma solicita datos personales, información sobre tu cuenta y las expectativas de remuneración.

Cuando se completa el formulario, debes presionar el botón Calcular y la plataforma mostrará tres montos posibles; uno de ellos corresponde a una pensión mensual esperada, otro optimista y otro pesimista, para que el usuario conozca estos tres escenarios.

El sitio de la SP también permite calcular la pensión que recibirás según la edad a la que quieras jubilarte, ya sea que cumplas con la norma de retirarse a los 60 y 65 años para mujeres y hombres, respectivamente, o si quieres hacerlo después de esa fecha.

Todo sobre Pensiones