Temblor en la zona centro-norte: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

16 abr. 2026 - 11:08 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves 16 de abril, a las 10:54 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 63 km al oeste de Los Vilos, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 26 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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