Temblor afecta al centro-norte del país: Esta fue la magnitud del sismo

16 abr. 2026 - 00:03 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 23:24 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 22 kilómetros al noroeste de Punitaqui, a 46 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.