Temblor sacude la zona centro-norte del país: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?

15 abr. 2026 - 02:05 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 01:58 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 59 kilómetros al oeste de Los Vilos, a 36 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.