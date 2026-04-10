Temblor se percibe en la zona centro norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro

10 abr. 2026 - 22:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,0 se percibió en la noche de este viernes en la zona centro norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 22:14 horas.

El Centro Sismológico Nacional comunicó que el movimiento telúrico ocurrió 34 kilómetros al Noroeste de La Serena, región de Coquimbo. Además, tuvo una profundidad de 61 kms.

Por el momento, Senapred no ha informado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura producto de este sismo.

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