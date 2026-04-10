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Temblor se registra en la zona sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,9 se registró en la noche de este viernes en la zona sur de Chile, cuando el reloj marcaba las 20:33 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 45 kilómetros al Suroeste de Cochrane, en la región de Aysén. Además, tuvo una profundidad de 105 kms.

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Por ahora, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz del sismo.

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