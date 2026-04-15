Temblor afecta la zona sur del país: Revisa cuál fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Los Lagos, cuando el reloj marcaba las 04:46 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 62 kilómetros al oeste de Fresia, a seis kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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