Temblor se percibe en el sur de Chile: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Los Lagos, cuando el reloj marcaba las 03:45 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 76 kilómetros al suroeste de Bahía Mansa, a 11 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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