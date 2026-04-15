Temblor se percibe en el sur de Chile: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

15 abr. 2026 - 04:02 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Los Lagos, cuando el reloj marcaba las 03:45 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 76 kilómetros al suroeste de Bahía Mansa, a 11 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.