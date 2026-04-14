Dio falso aviso de bomba: Detienen a mujer en aeródromo de Mocopulli en Dalcahue

14 abr. 2026 - 10:57 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue detenida en el Aeródromo de Mocopulli, en Dalcahue, tras decir que llevaba un artefacto explosivo en su equipaje.

El suceso se dio la mañana de este martes, lo que obligó a activar los protocolos de de emegencia.

"Pasajera entregada a Carabineros"

Dirección General de Aeronáutica Civil, a través de su cuenta de X, reportó que “informamos que, esta mañana en el Ad. Mocopulli, la DGAC realizó procedimiento de seguridad por aviso de probable presencia de explosivos”.

En la misma publicación se añadió que “la situación de emergencia fue descartada y la pasajera entregada a Carabineros”.

Para cerrar, se informó que actualmente el “aeródromo se encuentra operativo”.