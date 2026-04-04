Carabineros rescata a pingüino en playa Carelmapu: Estaba en riesgo de ser atacado por perros del sector

04 abr. 2026 - 23:26 hrs.

¿Qué pasó?

Una rápida acción de Carabineros permitió rescatar a un pingüino herido en la localidad de Carelmapu, en la comuna de Maullín, Región de Los Lagos, luego de que el animal fuera detectado en una zona donde corría riesgo de ser atacado por perros.

El procedimiento se inició cerca de las 13:00 horas, cuando vecinos del sector alertaron a personal policial sobre la presencia del ave lesionada en la playa.

Carabineros rescata a pingüino

Ante esta situación, funcionarios se trasladaron hasta el lugar para resguardar al animal, considerando el peligro al que estaba expuesto debido a la presencia de perros en el área.

Tras su captura, el pingüino fue llevado hasta el destacamento policial, donde quedó bajo resguardo mientras se coordinaba la llegada de personal especializado de Sernapesca, quienes se encargarán de su evaluación y eventual tratamiento.

Desde Carabineros destacaron el rol de la comunidad en este tipo de situaciones. La mayor Pamela Sandoval, de la 3.ª comisaría de Maullín, señaló que "este tipo de acciones destaca la importancia del compromiso comunitario y la oportuna denuncia de los vecinos para la protección de la fauna silvestre".

Todo sobre Carabineros