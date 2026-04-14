Estudiante quemó rostro de su compañera con desodorante y encendedor en colegio de Castro: Esto dijo el establecimiento

14 abr. 2026 - 18:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo hecho de violencia se registró en un colegio, esta vez en la ciudad de Castro, en Chiloé, Región de Los Lagos, debido a que un alumno de 4° medio quemó el rostro de una compañera de su misma promoción, provocándole quemaduras de carácter leve.

El hecho tuvo lugar en el Colegio Carpe Diem, recinto que emitió un comunicado en el que explicaron que a la menor se le brindaron los primeros auxilios correspondientes para luego ser trasladada al Hospital Base de Castro para recibir la atención médica adecuada.

¿Qué dijo el colegio sobre la estudiante que sufrió quemaduras?

"Un estudiante del 4.º medio manipuló elementos incendiarios (encendedor y desodorante en aerosol) dentro de la sala de clases. Conllevando esta acción en que una menor del mismo curso resultara con quemaduras", explicaron desde el colegio.

De momento se desconoce si la situación ocurrió en un contexto de una pelea o de juego, pero aun así, el colegio enfatizó a los padres que "nos cooperen concientizando a sus hijos/hijas que el porte de elementos incendiarios, cortopunzantes o cualquier otro elemento que pueda causar daño a la integridad física y emocional de un tercero, dentro de nuestro establecimiento está prohibido, así como también que las bromas pueden traer consecuencias legales".

En cuanto al estado de salud de la menor afectada, esta se mantiene en el Hospital Base de Castro con lesiones leves, mientras que parte de su rostro, pelo y cejas fueron las que resultaron mayormente con quemaduras.

Estos hechos se suman a las lamentables situaciones que han afectado a recintos educativos de básica y media en las últimas semanas. Un ejemplo es el ataque en un colegio de Calama que terminó con una inspectora fallecida y algunos heridos.

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