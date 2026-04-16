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Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 05:10 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a ocho kilómetros al oeste de Socaire, a 36 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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