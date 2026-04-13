Sismo se registró en el norte de Chile esta madrugada: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este lunes 13 de abril se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 05:04 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 81 kilómetros al sureste de Socaire, a 229 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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