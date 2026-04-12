Sismo se percibió en la zona central del país: Revisa la magnitud, epicentro y la hora en la que ocurrió el temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 12 de abril se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 05:12 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 27 kilómetros al noroeste de Navidad, a 20 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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