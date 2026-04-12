Sismo se percibió en la zona central del país: Revisa la magnitud, epicentro y la hora en la que ocurrió el temblor

12 abr. 2026 - 05:17 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 12 de abril se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 05:12 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 27 kilómetros al noroeste de Navidad, a 20 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.