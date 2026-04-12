Temblor se registra en la zona centro-sur del país: Revisa el epicentro y magnitud del movimiento telúrico

12 abr. 2026 - 19:51 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 19:36 horas, un temblor de magnitud 3.0 se registró en la zona centro-sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 20 km al sur de Curicó, en la región del Maule. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 86 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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