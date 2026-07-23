"Es una sensación de amor enorme": Savka Pollak relata cómo vivió el nacimiento de su primer nieto

23 jul. 2026 - 09:19 hrs.

Convertirse en abuela era un momento que Savka Pollak esperaba con ilusión. Para conocer a Thiago, su primer nieto, viajó hasta Austin, en Estados Unidos, donde permaneció durante dos semanas acompañando a su hijo, Maximiliano, y a su pareja, Alicia, en los primeros días de vida del bebé.

A su regreso a Chile, compartió cómo vivió esta nueva etapa familiar y la describió como una experiencia que la marcó profundamente.

Durante esos 14 días, la exanimadora fue parte de la rutina de los nuevos padres. Además de disfrutar cada momento junto al recién nacido, colaboró con distintas tareas del hogar y aprovechó para entregar algunos consejos basados en su propia experiencia como madre, aunque reconoció que hoy observa esa etapa desde una perspectiva distinta.

El encuentro con Thiago

Los primeros días de Thiago fueron especialmente delicados, ya que nació antes de tiempo y permaneció una semana en incubadora. Superada esa etapa, Savka pudo compartir plenamente con él y con su familia.

"Yo no tenía en brazos a un recién nacido desde que nació la Laurita. Fue impresionante conocerlo, verlo y sentirlo. Es exquisito y es una sensación de amor enorme. Y lo rico es que después pude ayudar con muchas cosas de la casa, como pasear al perro, sostener a la guagua para que la mamá se duche, porque para eso una está, para asistencia. También les pude enseñar algunas cosas a ellos, que tampoco es mucho, pero con cuatro hijos en el cuerpo, uno algo puede ayudar", relató en Las Últimas Noticias.

La visita también permitió compartir en familia fuera de casa. Según contó, incluso aprovecharon de salir con Thiago a ver la final del mundial y estuvieron descansando cerca de un río.

"Fue mucho sostener al bebé con fular, mucho brazo; fueron dos semanas de puro amor. Cuando tenía a mi nieto, era como tener a Maxito en brazos de nuevo. Thiago se acurrucaba en mí feliz, y eso para mí fue muy importante. Necesitaba verlo y saber que estaba bien".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Savka Pollak (@savkapollak)

La tranquilidad de ver a su hijo convertido en padre

Después de volver al país, la experiencia siguió dando vueltas en su cabeza. Fue entonces cuando comparó esta nueva etapa con los años en que ella misma enfrentó la maternidad por primera vez y valoró la forma en que su hijo y su nuera están viviendo ese proceso.

"Encuentro que Maxi y Alicia lo están haciendo mucho mejor de lo que hice yo la primera vez que fui mamá. En el largo plazo me encantaría que ellos vivieran acá o yo vivir allá. Me gustaría estar cerca de mis nietos. Por eso le dije muchas veces a Thiago que yo era su abuelita y que no se olvidara de mí", comentó.

La exanimadora también explicó que este momento significó un nuevo impulso para toda la familia, especialmente porque el nacimiento fue seguido a la distancia por quienes permanecían en Chile.

Un sueño familiar que hoy cumple

Mirando este nuevo capítulo de su vida, Savka recordó que, cuando participó en el Miss Chile, uno de los aspectos que destacó en su presentación fue su deseo de formar una familia. Con el paso de los años, asegura que ese anhelo hoy se convirtió en realidad.

"No sé qué me habrán preguntado, pero siempre fue mi sueño tener una linda familia. Y cuando no me resultaba con los maridos, yo decía: 'Pucha, ¿por qué?'. Y al final me he dado cuenta de que no hace mucho, de que la familia feliz ya la tengo y es una familia súper feliz, súper linda y súper poderosa. Y creo que cada vez va a ser mejor", concluyó.