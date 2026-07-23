Ignacia Michelson lanzó grave acusación en medio de polémica contra Cony Capelli

23 jul. 2026 - 02:50 hrs.

Ignacia Michelson volvió a encender la polémica con Cony Capelli tras entregar duras declaraciones en el programa Zona de Estrellas, donde cuestionó a la ganadora de Gran Hermano y lanzó una serie de acusaciones sobre su comportamiento y su vida personal.

La exchica reality salió en defensa de Vale Roth, quien recientemente denunció haber recibido mensajes de odio por parte del fandom de uno de los participantes de Fiebre de Baile.

Aunque Roth no mencionó nombres, Capelli respondió públicamente y le restó importancia a la situación, lo que provocó la molestia de Michelson.

"Ella sabe que miente en televisión"

Según Michelson, Cony Capelli podría frenar los ataques de sus seguidores si así lo quisiera. "Eso de que se rehabilitó es una mentira, todo el mundo lo sabe, pero está perfecto si quiere hacer su papel de víctima, como siempre. Ahora, con lo que está pasando con Valentina, es súper sencillo que pare a su fandom y diga 'dejen de tirarle mierda a esta persona', porque, cuando a ella le dicen la verdad, es la víctima y saca lo del ciberbullying. Cuando su fandom lo hace, no se quiere hacer responsable", afirmó.

Durante la entrevista, Hugo Valencia le recordó que Capelli la acusó de extorsión tras su paso por Fiebre de Baile. Michelson respondió que esa denuncia nunca prosperó y aseguró que posee un video que respaldaría su versión.

"Ella mandó un abogado y no pasó nada. Porque yo nunca la extorsioné. Yo sí tengo el video. Ella sabe que miente en televisión. Yo podría ser mala y subir el video y dejar su carrera como la de una mentirosa, pero no lo hago porque sé que sola, con sus propias palabras, se va a caer y la gente se va a dar cuenta de la clase de persona que es", sostuvo.

Además, aclaró que el registro al que hace referencia no tiene contenido sexual, sino que, según ella, demostraría que Capelli "nunca se ha rehabilitado".

"Yo jamás he dicho que no me gusta la fiesta ni he negado absolutamente nada. Siempre he sido muy real. Ella nunca se ha rehabilitado. ¿Cómo se va a rehabilitar si me la topo en las mismas fiestas a las que voy yo, con las mismas personas que tengo de amigos en común? Que deje de mentir", agregó.

La relación de Capelli con su pareja, según Michelson

Sin embargo, las declaraciones más fuertes llegaron cuando Michelson se refirió a la relación de la influencer con su actual pareja. "Ella se toma un copete y se vuelve loca. Le ha pegado a todas sus parejas; al que es su pareja ahora le saca la CTM (sic), es verdad. Todo el mundo sabe que ella es súper agresiva", afirmó.

La exchica reality también aseguró que la pareja de Capelli "vive a costa de ella", comentario que sorprendió al panel. Fue entonces cuando Adriana Barrientos reaccionó diciendo: "El tema de cafiche me llama la atención; la Cony manteniendo hombres es un notición".