La razón de Luli Moreno para no participar en dinámica de fotos sensuales de Volverías con tu ex? 2

23 jul. 2026 - 08:15 hrs.

La casona de Volverías con tu ex? 2 vivió una de sus noches más picantes con la llegada de Yamila Reyna y Daniel Valenzuela, quienes animaron una sesión de fotos eróticas inspirada en el estilo de una plataforma para adultos. La actividad prometía desatar la sensualidad de los participantes, pero no todos estuvieron dispuestos a sumarse.

Nicole Moreno fue la que marcó la diferencia. La conocida como Luli decidió bajarse de la sesión fotográfica antes de que comenzara, y lo explicó frente a todos con una claridad que no dejó espacio para interpretaciones.

Las razones de Luli

"Con mucho respeto hacia todo el equipo, pero yo en este momento me voy a excluir de la actividad por un tema muy personal y profesional que tengo afuera, lo cual significa que no estaré en la sesión de fotos, me vestí para no faltarle el respeto a mi equipo y todo", dijo Nicole, dejando en claro que su decisión no tenía nada que ver con falta de ánimo, sino con consecuencias reales fuera del encierro.

El gesto de haberse vestido igual que sus compañeros, a pesar de no participar, habló de una actitud que sus compañeros no pasaron por alto. Luli quiso estar presente sin comprometerse, una línea que trazó con mucha conciencia.

El resto de los participantes siguió adelante con la actividad y las sesiones fotográficas generaron varios momentos de complicidad, coqueteo y más de una sorpresa dentro de la casona. La dinámica cumplió con creces su objetivo de subir la temperatura del encierro.

¿Quiénes ganaron la dinámica?

Al terminar las sesiones, llegó el momento de las votaciones. Cada participante eligió su fotografía favorita y la definición terminó en empate entre dos imágenes: la protagonizada por Flavia Laos junto a Rai y Nico, y la de Guarén, Sofía y Kaoto, dos equipos que claramente dejaron todo en sus respectivas fotos.

Fueron Daniel y Yamila quienes rompieron el empate como jurado. Destacando especialmente la química que transmitía la sesión, los animadores eligieron a los mecánicos y la chica de calendario como los ganadores de la noche.

El premio no fue menor. Los ganadores se llevaron una caja cargada de dulces, chocolates y espumante, un detalle que festejaron con entusiasmo en medio de una noche que mezcló sensualidad, decisiones personales y competencia.

La decisión de Nicole Moreno de no participar en la dinámica abrió un debate interesante dentro de Volverías con tu ex? 2. En un espacio donde se espera que todos se suelten y jueguen, elegir quedarse al margen también dice algo sobre quién es cada uno y cuáles son sus límites.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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