Rai hará una gran revelación sobre Faloon: Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2
- Por Meganoticias
Una nueva e intensa noche se vivirá Volverías con tu ex? 2 y podrás seguir todo lo que sucederá a través del react a través de nuestra señal digital, a través de YouTube en @megaoficial.
Danilo 21, Eskarcita y Poli Flores se encargarán de comentar todos los pormenores de las actividades, además de leer a los usuarios del querido chat, quienes podrán interactuar con lo que sucederá a través de las pantallas de Mega.
¿Qué pasará esta noche en el reality?
Esta noche en Volverías con tu ex? 2 la temperatura subirá con una sesión de fotos eróticas animada por Yamila Reyna y Daniel Valenzuela, inspirada en plataformas para adultos. En ese contexto, Raimundo Cerda sorprenderá con una confesión que nadie esperaba: reveló que pagó la suscripción a la cuenta que Faloon Larraguibel abrió hace unos meses. "Me voy a sincerar con algo… pagué como 100 lucas, me metí y era todo lo que ella me había dicho, son las mismas fotos que tenía en su Instagram, no me encontré con ninguna sorpresa", dirá entre las risas de sus compañeros.Ir a la siguiente nota
Más tarde, Estefi, Flavia, Kaoto y Rai se meterán al jacuzzi y jugarán al "espejo", una dinámica en la que Rai y Flavia deberán repetir exactamente lo que hagan Kaoto y Estefi. Lo que comenzará con un beso en la mejilla seguirá con un beso en el dedo del pie y terminará con un piquito, en un momento cargado de coqueteo y complicidad que no pasará desapercibido.
Mientras ellos disfrutan, Sofía Latorre vivirá la cara opuesta. Afectada por el rechazo de Rai y su evidente acercamiento a Flavia, romperá en llanto frente a Guarén. "Está muy dura esta h…, me dan ganas de (renunciar) por él", confesará entre lágrimas. Raimundo, al enterarse de que Sofía lloraba por él, reaccionará con total frialdad: "La Sofía cada vez me prende menos", sentenciará, cerrando una noche que lo muestra cada vez más distante de quien fue su dupla desde el inicio del reality.
Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo
El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.
Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.
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