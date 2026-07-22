Rai hará una gran revelación sobre Faloon: Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2

22 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Una nueva e intensa noche se vivirá Volverías con tu ex? 2 y podrás seguir todo lo que sucederá a través del react a través de nuestra señal digital, a través de YouTube en @megaoficial.

Danilo 21, Eskarcita y Poli Flores se encargarán de comentar todos los pormenores de las actividades, además de leer a los usuarios del querido chat, quienes podrán interactuar con lo que sucederá a través de las pantallas de Mega.

¿Qué pasará esta noche en el reality?

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 la temperatura subirá con una sesión de fotos eróticas animada por Yamila Reyna y Daniel Valenzuela, inspirada en plataformas para adultos. En ese contexto, Raimundo Cerda sorprenderá con una confesión que nadie esperaba: reveló que pagó la suscripción a la cuenta que Faloon Larraguibel abrió hace unos meses. "Me voy a sincerar con algo… pagué como 100 lucas, me metí y era todo lo que ella me había dicho, son las mismas fotos que tenía en su Instagram, no me encontré con ninguna sorpresa", dirá entre las risas de sus compañeros.

Más tarde, Estefi, Flavia, Kaoto y Rai se meterán al jacuzzi y jugarán al "espejo", una dinámica en la que Rai y Flavia deberán repetir exactamente lo que hagan Kaoto y Estefi. Lo que comenzará con un beso en la mejilla seguirá con un beso en el dedo del pie y terminará con un piquito, en un momento cargado de coqueteo y complicidad que no pasará desapercibido.

Mientras ellos disfrutan, Sofía Latorre vivirá la cara opuesta. Afectada por el rechazo de Rai y su evidente acercamiento a Flavia, romperá en llanto frente a Guarén. "Está muy dura esta h…, me dan ganas de (renunciar) por él", confesará entre lágrimas. Raimundo, al enterarse de que Sofía lloraba por él, reaccionará con total frialdad: "La Sofía cada vez me prende menos", sentenciará, cerrando una noche que lo muestra cada vez más distante de quien fue su dupla desde el inicio del reality.

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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