"No tienes ni un brillo": El comentario que provocó aplaudida respuesta de Rosario Bravo en redes

22 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Rosario Bravo no suele quedarse callada ante las críticas en redes sociales. La comunicadora e influencer, conocida por su estilo directo, chistoso y sin filtro, volvió a sacar aplausos entre sus seguidores tras responder de manera tajante a un comentario negativo en una de sus últimas publicaciones.

Todo comenzó luego que la creadora de contenidos compartiera un registro en Instagram que exponía una molesta situación nocturna: una alarma de auto o casa que llevaba más de una hora sonando en su sector pasadas las 11 de la noche. "Voy a escribir en Sosafe hasta que me aburra", comentó entre bromas en la grabación.

La respuesta que sacó aplausos

Pese a que el video buscaba retratar una situación cotidiana con la que muchos se sintieron identificados, no faltaron las críticas en los comentarios de la publicación de Instagram.

En medio de las reacciones, un usuario intentó molestar a la influencer escribiéndole directamente: "No tienes ni un brillo".

Lejos de dejar pasar el ataque, Rosario, fiel a su estilo, respondió con ironía: "Yo me veo haaaarto brillo", y desató de inmediato una ola de likes y respuestas de apoyo de su comunidad.

Una constante ante los detractores

No es primera vez que Bravo se enfrenta a comentarios malintencionados en plataformas digitales. La influencer suele lidiar con los comentarios de sus detractores. Estos van desde críticas a sus contenidos hasta juicios sobre su vida personal y su matrimonio con el reconocido cardiólogo Carlos Caorsi, con quien tiene una diferencia de edad de 28 años.

Sin embargo, Rosario ha aclarado en varias ocasiones que no se deja afectar por los juicios y opta por encarar la mala onda con humor y respuestas sin filtro que rápidamente se ganan el respaldo de su público.