Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa el epicentro y magnitud del movimiento telúrico
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La mañana de este lunes, a las 09:08 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 13 km al noreste de Caleta El Cobre, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 34 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas
- Sismo se registró en el norte de Chile esta madrugada: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor
- Temblor se registra en la zona centro-sur del país: Revisa el epicentro y magnitud del movimiento telúrico
- Sismo se percibió en la zona central del país: Revisa la magnitud, epicentro y la hora en la que ocurrió el temblor