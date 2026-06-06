"Una verdadera ciudad en miniatura que nunca duerme": Youtuber muestra el "lado oculto" del Aeropuerto de Santiago

06 jun. 2026 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

Desde hace unos años, el youtuber ruso Andrei Sokolov se ha convertido en un referente en cuanto al urbanismo y los transportes en Chile gracias a su canal Enciclopedia de Santiago. Ahí muestra proyectos arquitectónicos u obras de infraestructura con acceso a lugares restringidos para el resto de la gente.

El "lado oculto" del Aeropuerto de Santiago

Uno de estos casos se da en su más reciente video, en el cual Sokolov se adentró por los lugares desconocidos del Aeropuerto de Santiago, esos donde "miles de personas trabajan en la sombra" en esta "verdadera ciudad en miniatura que nunca duerme".

El primero de ellos que recorrió el youtuber fue "un auténtico lugar secreto de Santiago", la "ciudad subterránea" en donde se procesan las miles de maletas de los viajeros que transitan día a día por las terminales de SCL.

"Diariamente, el Aeropuerto de Santiago maneja entre 15 y 20 mil maletas", explicó en medio de las cintas que transportan las valijas que son chequeadas por operarios, escáneres y servicios gubernamentales como Aduanas y el SAG en su salida y arribo a la capital.

Tras un breve repaso por la historia del aeropuerto, el periodista visitó "los dos cerebros del aeropuerto": El Centro de Control de Operaciones (CCO), donde se controla todo lo que pasa dentro y fuera del aeropuerto, además de la Torre de Control de tráfico aéreo.

Si bien la Torre de Control es "más conocida" en el inconsciente colectivo, el acceso a ella es una rareza y un privilegio que pocos tienen. Por lo que el video de Sokolov es uno de los pocos registros en los que se puede ver el lugar donde se evitan las colisiones de aeronaves en tierra y cielo.

La torre de 65 metros tiene accesos con control biométrico y un ascensor que lleva hasta el nivel nueve (equivalente a un piso 18). Tras esto, hay que subir dos pisos más para llegar a la "cabina" en donde la DGAC ejecuta tres tipos de controles: la fase previa a los vuelos, el movimiento de los aviones en tierra y lo que ocurre en los cielos.

En la plataforma, Sokolov conoció el importante trabajo de los "marshalls", las personas que le hacen señas a las aeronaves con bastones luminosos. Pero esa no es su única función, ya que, además de estacionar y despachar los aviones, también son quienes guían toda la operación de carga y descarga de estos.

De vuelta en los terminales, el youtuber mostró finalmente la colección de arte actual y futura del aeropuerto, además de las acciones con las que se busca descarbonizar la operación y mejorar la experiencia de viaje en "uno de los mejores aeropuertos de Latinoamérica".

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