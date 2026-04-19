Grupo de delincuentes protagoniza robo en menos de 2 minutos en mall de Quilicura: Parte de la banda ya fue detenida

19 abr. 2026 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, un grupo de al menos cinco delincuentes protagonizó un fugaz robo en la tienda Patagonia del Mall Buenaventura de la comuna de Quilicura. Tras el atraco, se desarrolló un gran operativo policial en el cual Carabineros logró capturar a parte de la banda.

Robo en menos de dos minutos en Quilicura

En las imágenes del asalto se puede ver cómo los antisociales -—que no portaban armas y cubrían su rostro con mascarillas— cargaron una gran cantidad de parcas al furgón de color blanco en el cual escaparon rápidamente.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el crimen ocurrió a eso de las 16:00 horas, cuando los ladrones robaron varias prendas en menos de dos minutos tras utilizar un esmeril angular (galleta) para intimidar a los trabajadores y clientes de la tienda.

Tras el aviso a las autoridades, Carabineros realizó un patrullaje por aire y tierra, logrando ubicar a uno de los vehículos involucrados, según lo que habían declarado los testigos del asalto.

En las imágenes que compartió la policía uniformada se puede ver una gran cantidad de patrullas en el lugar donde se pudo recuperar parte de las especies y detener a dos de los miembros de la banda.

Carabineros informó que producto de este procedimiento no se registraron personas heridas ni lesionadas y que el vehículo interceptado mantenía un encargo vigente por robo. En tanto, desde Patagonia señalaron que aún no determinar el avalúo de las especies robadas.

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