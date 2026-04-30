"Si uno se cae ahí, no puede volver a salir": Director de Migraciones defiende efectividad de zanja en la frontera norte

30 abr. 2026 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, defendió la efectividad de la zanja construida en el norte del país como parte del control del ingreso irregular, asegurando que se trata de una medida que ha contribuido a reducir los cruces clandestinos.

En ese contexto, la autoridad también confirmó que el Presidente José Antonio Kast anunciará en los próximos días nuevas medidas para enfrentar la migración irregular, en un escenario donde, según indicó, se ha registrado una disminución de estos ingresos.

¿Qué dijo Sauerbaum?

Tras visitar la zona, Sauerbaum explicó que su percepción sobre la zanja cambió al verla en terreno. “Estuve el viernes pasado en Arica y la verdad es que cuando uno ve la zanja en la televisión, uno pone en duda si sirve o no”, señaló en Radio Bío Bío.

Sin embargo, afirmó que su evaluación fue distinta al observarla directamente. “Estuve en la zanja, al medio, y es un efecto disuasivo bien importante. Es una cosa de 3×3, donde si uno se cae ahí, no puede volver a salir porque las paredes son de arena y, por lo tanto, uno no tiene de dónde tomarse; se derrumba”, explicó.

Medida complementada con tecnología

El director del Servicio de Migraciones sostuvo que esta obra no funciona de manera aislada, sino que forma parte de un sistema más amplio de control fronterizo.

En esa línea, detalló que la zanja está acompañada por camionetas equipadas con cámaras de 360 grados con alcance de hasta seis kilómetros, además de dispositivos con infrarrojo y drones que vigilan la zona durante la noche.

Disminución de ingresos irregulares

En paralelo, Sauerbaum aseguró que se ha registrado una baja en los ingresos clandestinos al país. “Vamos avanzando lentamente en una disminución de los ingresos irregulares”, afirmó.

Además, sostuvo que desde el inicio de la actual administración se ha observado un cambio en la tendencia. “Desde que el Presidente José Antonio Kast fue electo hubo un efecto importante en los ingresos clandestinos, una baja muy importante y una salida de personas voluntariamente, que nos da una buena señal”, indicó.

Próximas medidas

En ese contexto, confirmó que el Ejecutivo prepara nuevas acciones en materia migratoria. Entre ellas, un proceso de salidas voluntarias para personas que se encuentren en situación irregular.

“Vamos a hacer un proceso de salidas voluntarias”, señaló, explicando que esta iniciativa será presentada en las próximas semanas por el Mandatario.

Asimismo, abordó las limitaciones para concretar expulsiones, apuntando a la falta de relaciones consulares con Venezuela. “No podemos hacer ningún trámite”, sostuvo, ejemplificando con el caso de una persona que busca regresar a su país. “Quiere regresar a su país, pero no podemos mandarlo”, agregó.

Todo sobre Migrantes