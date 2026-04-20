Ministra de Seguridad Trinidad Steinert firmará acuerdo con el FBI para reforzar seguridad: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón

20 abr. 2026 - 01:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo paso en la agenda de seguridad internacional dará el Gobierno este lunes, en una iniciativa liderada por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien concretará un acuerdo con el FBI de Estados Unidos orientado a reforzar el combate contra el crimen organizado.

Según publica La Tercera, se trata de una enmienda al convenio bilateral sobre control de narcóticos y cumplimiento de la ley que busca fortalecer las capacidades del Estado chileno frente a delitos complejos, mediante cooperación técnica y operativa con agencias estadounidenses.

¿De qué se trata el acuerdo de Chile con el FBI?

En ese contexto, Steinert valoró el alcance del acuerdo, destacando que "con este acuerdo, Chile y Estados Unidos permiten fortalecer herramientas del Estado para enfrentar delitos complejos y fenómenos transnacionales, en línea con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas y fortalecer la institucionalidad".

La iniciativa contempla un aporte de recursos por parte del gobierno de Donald Trump, los que serán destinados a mejorar el equipamiento y las capacidades investigativas en el país y que, según el diario antes mencionado, llegarán al millón de dólares.

Según explicó la ministra, el trabajo conjunto permitirá avanzar en áreas clave como el narcotráfico, el lavado de activos y los ciberdelitos. En esa línea, subrayó que el objetivo es actuar "mediante cooperación técnica, capacitación y apoyo a la coordinación entre agencias, contribuyendo a reforzar la seguridad pública y la cooperación internacional".

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la creación de un equipo interinstitucional entre la Policía de Investigaciones de Chile y el FBI, lo que permitirá profundizar el trabajo conjunto entre ambas entidades.

Además, los recursos comprometidos se utilizarán para la adquisición de equipamiento tecnológico y logístico, incluyendo herramientas para investigaciones complejas y apoyo a indagatorias en recintos penitenciarios.

Desde el Ejecutivo destacaron que esta iniciativa, liderada por Trinidad Steinert, se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad pública y enfrentar de manera coordinada el crimen transnacional.

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