Detienen a 5 personas en operativo policial en comunidad Temucuicui

06 may. 2026 - 08:26 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía y Carabineros informaron en la mañana de este miércoles de la detención de cinco personas en el marco de un operativo policial en la comunidad Temucuicui, en la región de La Araucanía.

Los detalles del operativo policial

Cristian Mansilla Varas, Jefe de la Zona COP e Intervención Sur, explicó el procedimiento -que se concretó a eso de las 04:30 horas- y señaló que fue "legal" y que "obedece a una orden del Ministerio Público".

"Logramos ingresar a la comunidad Temucuicui, donde se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencia de interés criminalístico, como también detenciones de sujetos de interés", sostuvo.

El efectivo policial destacó que las labores se llevaron a cabo "sin que resultaran carabineros o civiles lesionados".

¿Qué dijo el fiscal?

El fiscal Carlos Bustos, fiscal jefe de Collipulli, aportó más datos y recalcó que el operativo ocurrió en tres domicilios "resultando cinco personas detenidas".

Sobre los arrestados, indicó que tres fueron por orden de detención "por una investigación que se venía llevando a cabo desde agosto de 2025, calificada como robo de vehículo motorizado, atentado incendiario en la Ruta 5 Sur y disparos injustificados en la vía pública".

Bustos puntualizó en la situación de los otros dos detenidos, mencionando que estos fueron arrestados "por flagrancia por Ley 20.000".

"Estas cinco personas van a ser puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli para su respectivo control de detención. El tribunal autorizó las diligencias intrusivas", agregó.

Todo sobre Policial