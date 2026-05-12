Cámaras captaron momento del presunto secuestro en San Miguel: Joven fue subido por la fuerza a un vehículo

12 may. 2026 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un registro de cámaras de seguridad se transformó en una de las principales evidencias de un presunto secuestro que ocurrió cerca de las 21:00 horas en la comuna de San Miguel.

Las imágenes muestran el momento el momento de los hechos que se desarrollaron en calle Brigadier de la Cruz.

En el video se observa que el joven inicialmente ingresa a un vehículo de color gris. Sin embargo, segundos después intenta bajar, instante en que aparecen al menos dos sujetos que comienzan a forcejear con él para impedir que salga.

Hasta el cierre de esta nota, la víctima no ha sido identificada y tampoco existía claridad sobre si los sujetos involucrados en el forcejeo que se ven en las imágenes llegaron en otro automóvil o si se desplazaban a pie.

Testigos del sector señalaron que escucharon gritos de auxilio por parte de la presunta víctima: “Lo subieron al auto, empezó a gritar y por eso salimos persiguiendo el auto”, relató uno de los vecinos que presenció la situación.

El registro clave

Las grabaciones muestran el forcejeo previo a la huida del automóvil. De acuerdo con vecinos y testigos, el joven sufrió empujones y golpes antes de que el vehículo escapara del lugar con él en el interior.

La familia del joven habría presentado una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI).

El caso se encuentra en desarrollo y los hechos son materia de investigación.

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