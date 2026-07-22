Los nuevos modelos de Tesla que llegan a Chile: Conoce el precio de los vehículos

22 jul. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

La autonomía sigue siendo uno de los factores que más influyen al momento de elegir un vehículo eléctrico. Pensando en quienes buscan recorrer mayores distancias con una sola carga, Tesla anunció la llegada a Chile de dos nuevas versiones de su gama, las que, según la propia compañía, ofrecen el mayor rango disponible actualmente en el mercado nacional.

Junto con una mayor autonomía, ambas incorporaciones mantienen las tecnologías ya presentes en la familia Tesla, como las actualizaciones remotas de software, el acceso a la red de Superchargers y los sistemas de asistencia a la conducción.

Estas son las nuevas versiones que Tesla venderá en Chile

Los nuevos modelos corresponden al Tesla Model 3 Premium Long Range RWD y al Tesla Model Y Premium Long Range RWD, dos versiones con tracción trasera (RWD) que destacan por ofrecer la mayor autonomía de sus respectivas líneas.

Agustín Amoretti, gerente general de Tesla Chile, afirmó: "Creemos que la mejor tecnología es aquella que entrega más libertad a las personas. Estas nuevas versiones permiten llegar más lejos que nunca con una sola carga, cambiando la manera en que planificamos nuestros viajes y demostrando que la movilidad eléctrica ya no tiene límites para el uso diario ni para los trayectos de larga distancia".

Tesla Model 3 Premium Long Range RWD

El primero de ellos es el Model 3 Premium Long Range RWD, cuya principal característica es alcanzar, según Tesla, hasta 750 kilómetros de autonomía (WLTP) con una sola carga.

Además, incorpora las siguientes prestaciones:

Aceleración de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos.

Pantalla táctil central de 15,4 pulgadas.

Pantalla trasera de 8 pulgadas.

Sistema de sonido inmersivo.

Vidrios acústicos para un mayor aislamiento del ruido exterior.

El precio de venta referencial en Chile es de $34.900.000, y promete un ahorro estimado de $4.631.000 en gasolina durante cinco años.

Tesla Model Y Premium Long Range RWD

La segunda novedad es el Model Y Premium Long Range RWD, que también incorpora tracción trasera y busca privilegiar la autonomía para viajes de mayor distancia.

Sus principales características son:

Autonomía de hasta 660 kilómetros (WLTP).

Aceleración de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos.

Cabina altamente insonorizada.

Suspensión reajustada para mejorar el confort de marcha.

Sistema de audio prémium.

Pantalla trasera.

Techo de cristal completo.

Iluminación ambiental.

Llantas de 19 pulgadas optimizadas para la eficiencia.

El precio de venta referencial en Chile es de $39.900.000 y promete un ahorro estimado de $5.389.000 en gasolina durante cinco años.

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