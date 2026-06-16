Los cortes durarán hasta 7 horas: Revisa las seis comunas que estarán sin luz este miércoles

16 jun. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este miércoles 17 de junio en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este miércoles 17 de junio?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Las Condes, La Reina, Providencia, Pudahuel, Cerro Navia y Quinta Normal.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas:

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas:

Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas:

Desde las 10:00 a las 16:00 horas:

La Reina

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas:

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