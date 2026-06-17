Cortes de luz de hasta 8 horas este jueves: Revisa las comunas que serán afectadas

17 jun. 2026 - 23:25 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este jueves 18 de junio en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en siete comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este jueves 18 de junio?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Huechuraba, Conchalí, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Macul y Lo Espejo.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Huechuraba

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas:

Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas:

Conchalí

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas:

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Ñuñoa

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Macul

Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas:

Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas:

Lo Espejo

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas:

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