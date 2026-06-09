Una cápsula del tiempo microbiana: Impactante hallazgo de momia congelada vuelve a sorprender a la ciencia

09 jun. 2026 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un sorprendente descubrimiento científico está entregando nuevas pistas sobre cómo eran los microorganismos que convivían con los seres humanos hace miles de años.

Investigadores lograron recuperar levaduras vivas desde el ecosistema microbiano de Ötzi, la célebre momia conocida como el "hombre de los hielos", que permaneció congelada durante más de 5.300 años en los Alpes.

Qué dice el estudio

El estudio, publicado en la revista Microbiome, permitió cultivar distintas especies de levaduras encontradas en la momia y utilizarlas para crear una masa madre funcional. El resultado fue tan exitoso que los científicos incluso plantean la posibilidad de explorar futuras aplicaciones en la elaboración de cerveza.

Sin embargo, los expertos aseguran que el verdadero valor del hallazgo va mucho más allá de la curiosidad gastronómica. La investigación ofrece una oportunidad única para comprender cómo han evolucionado las comunidades microbianas asociadas al ser humano a lo largo de miles de años.

Felipe Muñoz-Guzmán, Doctor en Filosofía e investigador joven del Instituto Milenio de Biología Integrativa (IBio), explicó que recuperar microorganismos viables de una muestra tan antigua constituye un hecho excepcional para la ciencia:

"Encontrar ADN microbiano antiguo ya es científicamente relevante, pero recuperar microorganismos viables es mucho más excepcional", señaló el especialista.

Según detalló, el caso de Ötzi resulta especialmente valioso porque permitió estudiar microorganismos asociados a diferentes partes del cuerpo de una persona que permaneció congelada durante más de cinco milenios.

Una cápsula del tiempo microbiana

Los investigadores destacan que la momia no representa simplemente un organismo congelado en el tiempo. Por el contrario, conserva distintas capas de microorganismos que reflejan momentos diferentes de su historia.

Esta combinación permite observar cómo los ecosistemas microbianos evolucionan, interactúan y cambian a lo largo de miles de años.

"Eso permite reconstruir distintas capas temporales dentro de una misma comunidad microbiana y entender cómo estos ecosistemas cambian a lo largo del tiempo", explicó Muñoz-Guzmán.

Para los científicos, esta superposición de microorganismos convierte a Ötzi en una fuente de información única para estudiar la relación entre los seres humanos y los microbios que los han acompañado durante gran parte de su evolución.

Lo que revela sobre la salud humana

El estudio también aporta nuevas pistas sobre cómo la alimentación, la urbanización y los cambios culturales han transformado el microbioma humano.

Entre los hallazgos destaca la presencia de bacterias asociadas a una dieta rica en fibra, cereales integrales y carbohidratos complejos, coherente con lo que se conoce sobre la alimentación del hombre de los hielos.

Según los investigadores, factores como la industrialización de los alimentos, el uso masivo de antibióticos y la creciente vida urbana han modificado profundamente las comunidades microbianas presentes en el organismo humano en un período relativamente corto desde el punto de vista evolutivo.

"La agricultura, la fermentación de alimentos, la industrialización, el uso de antibióticos y la urbanización han transformado profundamente las comunidades microbianas que viven en nuestro organismo", afirmó el especialista.

Una nueva forma de leer la historia humana

Aunque los expertos advierten que estos microorganismos antiguos no necesariamente son más beneficiosos ni pueden utilizarse directamente como tratamientos médicos, consideran que este tipo de investigaciones abre nuevas preguntas sobre la salud intestinal, el sistema inmune y la evolución humana.

Más allá del llamativo pan elaborado con levaduras de hace más de 5.000 años, el hallazgo refuerza una idea cada vez más relevante para la biología moderna: la historia de la humanidad también puede reconstruirse a través de los microorganismos que han acompañado a nuestra especie desde tiempos prehistóricos.